Из-за происшествия из дома были эвакуированы 200 человек.

Дом в Канске, где произошел взрыв бытового газа, остался без некоторых окон и дверей. При этом стены остались целы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Кроме того, повреждены межкомнатные перегородки.

Из-за случившегося, по данным спасателей, из дома эвакуированы 200 человек, в том числе 20 детей.

В пятницу, 4 августа, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в городе Канск. По информации источника 5-tv.ru, в результате хлопка пострадали 11 человек, семь из них госпитализированы. Все произошло во время работ по замене газопровода, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнекамске прогремел взрыв газа в многоэтажке, после чего начался пожар.