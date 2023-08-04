Без окон и дверей: последствия взрыва бытового газа в Канске — видео

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

В МЧС заявили, что при взрыве газа в Канске выбило окна и двери

Фото, видео: Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю / mchskrsk; 5-tv.ru

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Из-за происшествия из дома были эвакуированы 200 человек.

Дом в Канске, где произошел взрыв бытового газа, остался без некоторых окон и дверей. При этом стены остались целы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Кроме того, повреждены межкомнатные перегородки.

Из-за случившегося, по данным спасателей, из дома эвакуированы 200 человек, в том числе 20 детей.

В пятницу, 4 августа, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в городе Канск. По информации источника 5-tv.ru, в результате хлопка пострадали 11 человек, семь из них госпитализированы. Все произошло во время работ по замене газопровода, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнекамске прогремел взрыв газа в многоэтажке, после чего начался пожар.

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