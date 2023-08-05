Первые в списке: ТОП-6 знаков зодиака, которых чаще всего увольняют

Найти и устроиться на работу — лишь малая часть. Дальше необходимо зарекомендовать себя как профессионала и влиться в коллектив. Астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга с наибольшей вероятностью попадет в список первых на увольнение.

Рыбы

Представители этого знака зодиака, по словам астрологов, очень трудолюбивые. Они спокойны и с легкостью находят общий язык буквально со всеми. Разногласия могут у них возникнуть, когда они почувствуют, что ими пользуются. Тогда их манера поведения изменится. Они всем своим видом будут показывать негодование, чем и могут спровоцировать начальство занести их в список на увольнение.

Лев

Родившиеся под знаком Льва — очень творческие люди. Они вдохновляют и умеют соответствовать корпоративной политике. Но разногласия на работе у них начинают возникать в тот момент, когда не все согласны с их мнением. Потому достаточно быстро дружеские отношения в коллективе превращаются во враждебные. А если команда рушится, то единственным решением остается только увольнение.

Близнецы

По словам астрологов, Близнецы дружелюбны и трудолюбивы. Они достаточно быстро могут пойти вверх по карьерной лестнице. Но любовь поболтать может сыграть злую шутку. Из-за острого языка высок риск поругаться с начальством и попрощаться навсегда с работой, пишет WMJ.ru.

Телец

Отличительная черта характера у Тельцов — упрямство. Оно и может их погубить. Трудолюбивый Телец своим упрямством способен осложнить отношения с коллективом. А если они еще почувствуют, что в их профессионализме сомневается начальство, их труд не оценивают по достоинству, желание достигать новых вершин пропадет.

Водолей

Водолеи будто находятся в вечном поиске чего-то лучшего для себя. Они хотят устроить все так, чтобы всем в коллективе работалось хорошо и комфортно. С одной стороны, это может восхищать коллег, с другой, вовсе не понравиться начальству, авторитет которого своими действиями они ставят под сомнение.

Овен

Вспыльчивость — то, из-за чего Овны могут оказаться в списке на увольнение. Представители этого знака зодиака всегда говорят то, что думают, нетерпеливы и с легкостью соглашаются на авантюры. С таким характером, по словам астрологов, им лучше или занимать руководящие должности, или как можно скорее уходить с этого места работы.

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