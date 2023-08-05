Экс-кандидат в президенты Турции Кылычдароглу рассказал о состоянии после ДТП

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 216 0

Экс-кандидат в президенты Турции Кылычдароглу чувствует себя нормально после ДТП

Экс-кандидат в президенты Турции Кылычдароглу рассказал о состоянии после ДТП

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Кортеж оппозиционного политика попал в аварию с участием семи автомобилей.

Бывший кандидат в президенты Турции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу после участия в ДТП находится в нормальном состоянии и прибыл на митинг на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого стало известно, что кортеж Кылычдароглу попал в ДТП с участием семи автомобилей. По данным турецких СМИ, в аварии пострадали два человека, один из них журналист. Он ехал в микроавтобусе для прессы, который тоже попал в массовое ДТП.

На прошедших в мае выборах президента Турции Кылычдароглу конкурировал с действующим президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам второго тура он набрал около 48% голосов против 52%, отданных за Эрдогана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что бывшему кандидату в президенты Турции Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы.

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