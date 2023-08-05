Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье
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Предварительно, артистка получила тяжелую травму.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) попала в ДТП в подмосковном Подольске. По данным 5-tv.ru, несколько машин столкнулись на трассе М-2. Сама артистка находилась в такси.
Предварительно, певица получила черепно-мозговую травму. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Елена Папанова попала в ДТП в Москве.
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