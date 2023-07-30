Актриса Елена Папанова попала в ДТП в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 56 0

Автомобиль актрисы столкнулся с машиной каршеринга, водитель которой попал в больницу.

Актриса Елена Папанова попала в ДТП в Москве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, попала в ДТП на северо-востоке Москвы. По данным 5-tv.ru, авария произошла накануне на Проспекте Мира в районе дома 123.

Дочь легендарного советского актера категорически отказалась комментировать корреспонденту 5-tv.ru ДТП с ее участием.

«Я комментарии не даю! И больше не звоните!» — заявила Папанова по телефону.

По данным «МК», в Nissan Qashqai Папановой в тоннеле въехал каршеринговый Volkswagen. Его 21-летний водитель после столкновения был доставлен в больницу. Актриса, хоть и ударилась сильно о руль, от госпитализации отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скутериста, пострадавшего в ДТП с дочерью актера Михаила Пореченкова, перевели в реабилитационный центр.

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