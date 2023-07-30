Актриса Елена Папанова попала в ДТП в Москве

Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, попала в ДТП на северо-востоке Москвы. По данным 5-tv.ru, авария произошла накануне на Проспекте Мира в районе дома 123.

Дочь легендарного советского актера категорически отказалась комментировать корреспонденту 5-tv.ru ДТП с ее участием.

«Я комментарии не даю! И больше не звоните!» — заявила Папанова по телефону.

По данным «МК», в Nissan Qashqai Папановой в тоннеле въехал каршеринговый Volkswagen. Его 21-летний водитель после столкновения был доставлен в больницу. Актриса, хоть и ударилась сильно о руль, от госпитализации отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скутериста, пострадавшего в ДТП с дочерью актера Михаила Пореченкова, перевели в реабилитационный центр.