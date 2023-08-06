Победителями конкурса «Нашествие: Молодые ветра» стали пятеро участников

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Сразу пятеро участников получили шанс реализовать свой творческий потенциал на большой сцене.

Победителями конкурса «Нашествие: Молодые ветра» стали пятеро участников

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В Москве состоялся финал конкурса «Нашествие: Молодые ветра». Мероприятие прошло 5 августа на площадке клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон».

Профессиональному жюри нужно было выбрать из 50 финалистов самых лучших. И это оказалось непросто. В итоге победителями объявили сразу пятерых участников.

Первое место заняла Маргарита Нащекина из Саратова, «серебро» завоевал коллектив «Ширли-мырли» из Донецка, а третье место поделили сразу три финалиста из Москвы: Саша Балог, TOBE и «Кроу».

Все пять победителей получили гитары, а также возможность записаться в профессиональной студии и выпустить свой альбом на виниле. Также все победители смогут выступить на фестивале «Таврида. Арт» и провести гастрольный тур по восьми федеральным округам России. И, конечно же, композиции всех пятерых лидеров появятся в эфире радиостанции «Наше радио».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько музыкантов подали заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра».

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