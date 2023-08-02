Более 4 тысяч музыкантов подали заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Победителей будет пятеро. Какие возможности откроются перед ними?

Более 4 тысяч музыкантов подали заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра»

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Более четырех тысяч музыкантов подали заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра». Об этом сообщил председатель жюри конкурса и программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков.

По его словам, идея конкурса не новая, однако поддержка музыкантов актуальная всегда. Он отметил, что жюри отобрали 240 заявок из всех поступивших. Далее к работе приступили уже слушатели, и путем народного голосования были выбраны 50 претендентов, которые выступят в финале конкурса.

«Потом пять будет, которых выберут члены жюри», — огласил Паньков число победителей.

Финал состоится уже 5 августа в клубе «Урбан» — посещение будет бесплатным. Победители получат возможность отправиться в тур по российским городам со знаменитыми наставниками, а также запишут виниловую пластинку. Лучшие из лучших смогут попасть в эфир «Нашего радио».

Паньков также отметил, что конкурс в этом году получится международным — заявки подавали, в том числе граждане Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Кроме того, много заявок на участие поступило из новых регионов РФ. В финал попали семь коллективов из недавно вошедших в состав страны субъектов.

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