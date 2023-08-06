Датские ученые прогнозируют ледниковый период в Европе

Вечная мерзлота начнется совсем скоро. Что делать?

Датские ученые из Копенгагенского университета предположили, что совсем скоро Европу настигнет ледниковый период. Все из-за глобального потепления.

Из-за изменений климата Атлантическая меридиональная осцилляция (АМОС) исчезнет, а она является совокупностью подводных течений, которая переносит тепло через океан. Исследования опубликовали на портале EurekAlert.

Гольфстрим, который также переносит тепло в Европу, скорее всего, тоже исчезнет. И вполне комфортный климат континента сменится на суровый. Ученые прогнозируют, что «вечная зима» наступит в реальной жизни через 65 лет.

Такой вывод исследователи сделали исходя из наблюдения за поверхностью Атлантического океана, которое длилось 150 лет. Наши дни ученые называют временем глобальной перестройки. Они отметили, что вряд ли человечество сможет на что-то повлиять.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что поверхность Мирового океана рекордно нагрелась.