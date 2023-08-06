Задержан водитель, сбивший насмерть ребенка в Москве

В Москве задержали водителя автомобиля Skoda, который сбил на большой скорости ребенка и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Трагедия произошла на улице Лавочкина. По информации ведомства, ребенок 2016 года рождения переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель Skoda не остановился и пронесся на красный свет для автомобилистов, сбив несовершеннолетнего. После случившегося он вышел из машины, но экстренные службы не вызвал. Далее он вернулся в машину и скрылся. Прокуратура Москвы также опубликовала кадры, на которых запечатлен момент ДТП.

Как рассказывал 5-tv.ru, ребенок был госпитализирован с различными травмами, несмотря на усилия врачей — он скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.