Задержан водитель, сбивший насмерть ребенка в Москве
Мужчина скрылся с места аварии, но был оперативно найден правоохранителями. Возбуждено уголовное дело.
Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann
В Москве задержали водителя автомобиля Skoda, который сбил на большой скорости ребенка и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Трагедия произошла на улице Лавочкина. По информации ведомства, ребенок 2016 года рождения переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель Skoda не остановился и пронесся на красный свет для автомобилистов, сбив несовершеннолетнего. После случившегося он вышел из машины, но экстренные службы не вызвал. Далее он вернулся в машину и скрылся. Прокуратура Москвы также опубликовала кадры, на которых запечатлен момент ДТП.
Как рассказывал 5-tv.ru, ребенок был госпитализирован с различными травмами, несмотря на усилия врачей — он скончался.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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