Вечные споры: Запад не достиг договоренности по обучению пилотов ВСУ на F-16

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Politico: Западу не удается согласовать план обучения украинских летчиков на F-16

Вечные споры: Запад не достиг договоренности по обучению пилотов ВСУ на F-16

Фото: Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW

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Тема:
Спецоперация

Поставка самолетов на Украину задерживается только по одной причине.

США и западным союзникам не удалось достичь четкой договоренности по ряду вопросов об обучении пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) использованию американских истребителей F-16. Об этом сообщает Politico.

По мнению изданию, поставка самолетов задерживается именно по этой причине.

Сейчас, по информации издания, очень долгое время обсуждалась отправка украинских летчиков в Америку, чтобы они прошли обучение в подразделении военно-воздушных сил Национальной гвардии в Тусоне, Аризона. Но никто так и не договорился.

Другой идеей Вашингтона была отправка летчиков США в Европу, где бы они смогли обучить пилотов ВСУ, но и данную тактику еще не утвердили.

Сейчас ведется работа по определению самого практичного способа реализации плана обучения украинских пилотов.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что киевский режим может получить истребители F-16 к концу года. Однако, по его словам, F-16 — это «не то, что нужно Украине сейчас и не то, что сможет в одиночку изменить всю ситуацию».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Блинкен назвал сроки поставки Украине истребителей F-16.

Тема:
Спецоперация
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