Как пахнут болезни: о чем может говорить неприятный запах пота

Процесс потоотделения приносит многим дискомфорт, однако он может сигнализировать о развивающихся заболеваниях. Как их распознать?

Пот — естественно для организма. В ходе этого физиологического процесса человек не только охлаждается, но и избавляется от тяжелых металлов и токсинов. Однако многим людям потоотделение приносит дискомфорт в виде запаха. Но оказывается, что запаха как такового он не имеет. Но почему он все-таки возникает? Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, неприятный запах появляется из-за жизнедеятельности бактерий. Чем их больше, тем сильнее пахнет. Также на него могут повлиять продукты, которые употребляет человек. К примеру, после цветной капусты, чеснока, лука и ряда других овощей и приправ пот приобретает запах серы.

«При переработке в организме свеклы, сои и шпината пот начинает пахнуть рыбой. Обильное потоотделение со всеми „ароматными“ последствиями вызывают кофе и алкоголь. Существует даже понятие „похмельного“ пота — организм покидают продукты распада алкоголя», — отметил Охлопков на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Также неприятный запах пота может сигнализировать о наличии того или иного заболевания. К примеру, запах груш сигнализирует о сахарном диабете, уксусный — о туберкулезе или нехватке витамина D, а хлора или свежей рыбы — на заболевание печени. Охлопков напомнил, что при резком изменении запаха пота стоит немедленно обратиться к врачу.

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