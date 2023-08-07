Жителей села под Хабаровском эвакуируют из-за возможного падения ступеней ракеты

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Алексей Панков
Алексей Панков 42 0

В понедельник планируется запуск станции «Луна-25». Чтобы не подвергать людей опасности, их на время вывезут в отдаленное от населенного пункта место.

Жителей села под Хабаровском эвакуируют из-за возможного падения ступеней ракеты

Фото: Белый Андрей / ТАСС

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Из-за возможного падения ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25» 11 августа эвакуируют жителей поселка в Верхнебуреинском районе под Хабаровском. Об этом в личном блоге сообщил глава района Алексей Маслов.

«Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен! <…> Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 7:30 утра», — написал Маслов.

В администрации уже прошло первое собрание по подготовке рабочего плана действий на случай ЧП. По предварительным данным, среди районов, куда могут упасть ступени, находятся устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 августа Россия запустит в космос станцию «Луна-25». Аппарат должен сесть на Южном полюсе. Ученые уже составили для него программу научных исследований на ближайший год.

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