Логово гангстеров: Британии предрекли незавидную судьбу из-за мигрантов

Только в прошлом году за счет «переселенцев» население страны увеличилось на 606 тысяч человек.

Британия может стать столицей европейской преступности, куда съезжаются гангстеры и нарушители законов — и все из-за открытой миграционной политики, которая уже пугает жителей. Об этом пишет таблоид The Sun.

Согласно статистике, на которую ссылается издание, Ла-Манш незаконно пересекают в основном мужчины с криминальным прошлым и фиктивными документами, по которым невозможно установить личности. Только в прошлом году за счет мигрантов население страны увеличилось на 606 тысяч человек.

Это больше, чем все население таких городов, как Манчестер, Шеффилд, Ливерпуль или Брэдфорд. Британцы боятся, что из-за засилья сомнительных приезжих в стране вырастет преступность. Кроме того, в непростое экономическое время государство тратит миллионы фунтов стерлингов на пособия и содержание иностранцев.