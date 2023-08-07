Логово гангстеров: Британии предрекли незавидную судьбу из-за мигрантов

Эфирная новость 23 0

The Sun: в Британию массово попадают мигранты через Ла-Манш

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Goodman; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Только в прошлом году за счет «переселенцев» население страны увеличилось на 606 тысяч человек.

Британия может стать столицей европейской преступности, куда съезжаются гангстеры и нарушители законов — и все из-за открытой миграционной политики, которая уже пугает жителей. Об этом пишет таблоид The Sun.

Согласно статистике, на которую ссылается издание, Ла-Манш незаконно пересекают в основном мужчины с криминальным прошлым и фиктивными документами, по которым невозможно установить личности. Только в прошлом году за счет мигрантов население страны увеличилось на 606 тысяч человек.

Это больше, чем все население таких городов, как Манчестер, Шеффилд, Ливерпуль или Брэдфорд. Британцы боятся, что из-за засилья сомнительных приезжих в стране вырастет преступность. Кроме того, в непростое экономическое время государство тратит миллионы фунтов стерлингов на пособия и содержание иностранцев.

+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:01
«Вновь повторит»: о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным во время его визита
11:53
Попали под «Град»: российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ
11:49
Приговор устроившему стрельбу в гимназии Казани Галявиеву оставили в силе
11:46
Поручителей погибших в СВО бойцов могут освободить от обязательств по кредитам
11:44
«Это было преодоление боли»: Хабенский о последнем празднике Мирошниченко
11:41
Логово гангстеров: Британии предрекли незавидную судьбу из-за мигрантов

Сейчас читают

Прямая трансляция прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова
Ян Цапник рассказал о планах на свой юбилей: «Мне сюрприз обещали»
Десант в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео