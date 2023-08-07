Среди ветров: старинный маяк решили спасти на Сахалине

Примечательно, что конструкцией до сих пор пользуются проходящие мимо суда.

На Сахалине развернулась борьба за спасение старого маяка, построенного еще японцами в 1943-м. Это сооружение — не только исторический памятник, но и действующий навигационный ориентир для судов, проходящих мимо острова или идущих на него.

Теперь на маяке развернулась крупная реставрация. Корреспондент «Известий» Александр Морозов оценил масштаб работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на курильском острове Симушир высадился солидный десант российских ученых. Когда-то там стояла крупная советская военно-морская база, однако последние годы остров необитаем.

Участникам экспедиции предстоит оценить состояние растительного и животного мира, уточнить факты истории, и даже наметить планы на генеральную уборку.