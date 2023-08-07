При этом не сообщается оснований для розыска. Но известно, что в прошлом году она высказывала негативные заявления в адрес россиян.
Украинская телеведущая Янина Соколова* объявлена в розыск. Информация следует из базы данных министерства внутренних дел России.
Уточняется, что она разыскивается по уголовной статье, однако не уточняется, по какой именно.
При этом в августе прошлого года Следственный комитет сообщал, что Соколова «высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку», выступив за «беспощадное уничтожение». Но о начале уголовного процесса не объявлялось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов** заочно арестован.
* — Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** — признан иноагентом в РФ.
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