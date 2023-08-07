А где папа? Стало известно, почему некоторые мужчины не занимаются детьми

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Полина Долгова
Полина Долгова 31 0

Психолог Наумова: мужчины не занимаются детьми из-за нехватки внимания отца

А где папа? Стало известно, почему некоторые мужчины не занимаются детьми

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Из-за чего многие супруги задерживаются на работе и боятся приходить домой?

Некоторые мужчины могут уделять мало времени своим наследникам из-за недостатка отцовского внимания в детстве. Об этом заявила психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Как отметила эксперт, именно по этой причине в подобных случаях они не знают, как правильно проводить время с ребенком. У взрослых мужчин бывает так, что их собственные отцы мало уделяли им внимания в детстве, поэтому они понятия не имеют, чем заняться с наследниками, передает издание NEWS.ru.

Их, например, пугают крики, шум и то, что иногда отпрыски могут ссориться между собой, отмечает Наумова. Поэтому мужья нередко задерживаются на работе и стараются внести свой клад в семейное гнездо не вниманием, а обеспечиванием чада материальными благами.

Психолог объяснила, что в таких случаях отцу важно понять, что с ним происходит. При необходимости может потребоваться консультация специалиста.

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