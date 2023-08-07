В кругу других звезд: Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище
Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище
Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru
Москва простилась со знаменитой актрисой.
Гроб с телом народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко захоронили на Троекуровском кладбище. Место для могилы великой актрисы выбрали сакральное — лежать она будет среди звезд российского шоу-бизнеса и культурных деятелей — Бориса Моисеева, Любови Полищук и других.
Прощание со знаменитостью началось в 11 утра в Московском художественном театре имени Чехова, которому она верно служила долгие годы. Проводить в последний путь актрису пришли близкие, коллеги, друзья и поклонники дивы МХТ, среди которых: руководитель театра Константин Хабенский, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, народная артистка РФ Марина Зудина, певец Лев Лещенко и многие другие. Присутствующие несли цветы и венки к гробу Мирошниченко.
После завершения гражданской панихиды тело знаменитости перевезли в Храм Софии Премудрости Божией на Софийской набережной. Там прошло ее отпевание. Гости зажигали свечи и выстраивались в очереди, чтобы последний раз задержаться рядом с легендой советского и российского кино.
Ирина Мирошниченко скончалась в больнице на 82-м году жизни спустя несколько дней после госпитализации. Известно, что в палате у нее произошла остановка сердца, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Вскоре остановка повторилась. Врачам, к сожалению, сотворить чудо во второй раз не удалось.
Ранее 5-tv.ru писал, почему режиссеру Лебедеву не удалось поработать с Мирошниченко.
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