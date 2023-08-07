Массовое захоронение времен ВОВ нашли в Ленинградской области

На месте страшной находки находился фашистский концлагерь «Дулаг-102».

Массовые захоронения времен Великой Отечественной войны (ВОВ) были обнаружены в полутора километрах от города Волосово Ленинградской области, сообщает областное СУ СК РФ. Есть вероятность, что в этом месте могут находиться останки около двух тысяч расстрелянных заключенных фашистского концлагеря «Дулаг-102».

При осмотре местности были извлечены останки около ста человек. Предположительно, среди них есть дети. Помимо костей, криминалисты находят фрагменты личных вещей и одежды.

Изъятые останки переданы на медико-криминалистические экспертизы для того, чтобы точно установить возраст и пол умерших, а также определить причины смерти. Проводится доследственная проверка.

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