Жених Сандры Баллок умер после продолжительной болезни

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Алексей Панков
Алексей Панков 21 0

Брайан Рэндалл страдал от амиотрофического склероза.

Жених Сандры Баллок умер после продолжительной болезни

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Steve Vas

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Жених Сандры Баллок, фотограф Брайан Рэндалл, скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает издание PEOPLE. Отмечается, что избранник актрисы страдал от амиотрофического склероза, заболевания, поражающего центральную нервную систему.

«С большой грустью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трехлетней борьбы с БАС (боковой амиотрофический склероз. — Прим. ред.). Брайан рано решил сохранить свою жизнь с болезнью в тайне, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу», — заявили в семье мужчины.

Фото: Reuters / Bang Showbiz

Родственники Рэндалла поблагодарили врачей и медсестер, которые пытались спасти мужчину.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 82 лет скончался Эркин Корай — известный турецкий рок-музыкант. Последние годы жизни мужчина жил в Канаде.

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