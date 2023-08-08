Таксист в Петербурге сбил несколько человек на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге из-за таксиста серьезно пострадала девушка. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на пешеходном переходе появилась машина.

Водитель хотел развернуться, но не справился с управлением. Он проехал через группу людей — несколько человек оказались под колесами. Одного отбросило в сторону, но он смог самостоятельно подняться. А вот девушку таксист переехал. Она получила тяжелые травмы.