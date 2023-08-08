Застрявших на необитаемом острове Аскольд детей эвакуировали

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Как проходила спасательная операция?

Застрявших на необитаемом острове Аскольд детей эвакуировали

Фото: Telegram / Официальный TG-канал прокуратуры Приморского края / prosecutor_pk

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Застрявших на необитаемом острове Аскольд в Приморье детей эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уточняется, что ребята и взрослые, состоявшие в группе, доставлены спасателями в поселок Дунай. Людей эвакуировали на маломерных судах МЧС России.

Днем ранее, 7 августа, стало известно, что на необитаемом острове Аскольд в Приморье застряли 17 детей. Они не могли вернуться из-за плохой погоды. При этом с ребятами находились ученые и краеведы. Взрослые были подготовлены к таким ситуациям.

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