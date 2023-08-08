Есть правила: как одеваться и вести себя туристам в Дагестане
В Дагестане от туристов просят соблюдать местные традиции
Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru
Республика привлекает к себе внимание вкусной кухней и невероятно красивой природой. Однако от гостей местные жители ждут уважительного отношения к своим традициям.
Но к сожалению, жара приводит не только к загару и ярким выходным, но еще и к конфликтам людей. Например, в Дагестане. Республика после введения запрета на перелеты в Европу стала одним из главных туристических направлений.
История края — богатая, кухня — вкусная, море — есть. А еще есть негласные правила дресс-кода — как одеваться на улице, чтобы и жарко не было, и местных жителей не обидеть. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Муслима Бекмурзаева.
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