Есть правила: как одеваться и вести себя туристам в Дагестане

Республика привлекает к себе внимание вкусной кухней и невероятно красивой природой. Однако от гостей местные жители ждут уважительного отношения к своим традициям.

Но к сожалению, жара приводит не только к загару и ярким выходным, но еще и к конфликтам людей. Например, в Дагестане. Республика после введения запрета на перелеты в Европу стала одним из главных туристических направлений.

История края — богатая, кухня — вкусная, море — есть. А еще есть негласные правила дресс-кода — как одеваться на улице, чтобы и жарко не было, и местных жителей не обидеть. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Муслима Бекмурзаева.