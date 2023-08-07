В плену непогоды: дети застряли на необитаемом острове Аскольд

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Почти 20 детей застряли на необитаемом острове Аскольд в Приморье

В плену непогоды: дети застряли на необитаемом острове Аскольд

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Что сейчас там происходит? И когда к ним на помощь направят людей?

На необитаемом острове Аскольд в Приморье застряли 17 детей. Они не могут вернуться из-за плохой погоды, сообщили в пресс-службе краевого министерства ГОЧС.

Уточняется, что с детьми находятся ученые и краеведы. Взрослые подготовлены к таким ситуациям, поэтому ребятам ничего не угрожает. Кроме того, у группы есть недельный запас продуктов и воды на 50 человек, а также медикаменты и тепловые домики.

Ожидается, что погодные условия улучшатся во вторник, 8 августа. К утру за людьми прибудет судно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов.

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