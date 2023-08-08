В России предотвратили 188 терактов с февраля 2022 года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

В НАК отметили, что сегодня появляются новые террористические угрозы, исходящие со стороны Украины.

В России предотвратили 188 терактов с февраля 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

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В России предотвратили 188 преступлений террористической направленности с февраля 2022 года. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков», — говорится в сообщении.

Между тем отмечается, что на фоне проведения специальной военной операции на Украине появились новые террористические угрозы. Киевский режим при содействии коллективного Запада пропагандирует идеи терроризма и неонацизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поджоги военных комиссариатов в России могут быть расценены как террористический акт или диверсия.

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