Поджоги военкоматов в России будут расцениваться как теракты и диверсии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 65 0

Выяснилось, что такие действия совершаются под руководством украинских лиц.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ5-tv.ru

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Поджоги военных комиссариатов в России могут быть расценены как террористический акт или диверсия. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве проанализировали ситуацию с поджогами военкоматов и выяснили, что такие действия совершали россияне по указаниям, которые передавали им по телефону с территории Украины. Звонки же носили массовый характер и совпадали по времени с успехами российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства», — напомнили в Генпрокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области задержана группа агентов, подозреваемых в подготовке терактов.

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Поджоги военкоматов в России будут расцениваться как теракты и диверсии

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