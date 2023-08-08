Военные Нигера отправили подкрепление в столицу из-за возможной интервенции
Ночью были замечены 40 пикапов.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Нигер перебрасывает подкрепление в столицу Ниамей из-за возможной интервенцией со стороны других стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник.
Уточняется, что ночью были замечены 40 пикапов, которые доставили военных в город.
Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Африки, включая Нигерию, Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар, планируют направить 25 тысяч военных в Нигер.
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