Военные Нигера отправили подкрепление в столицу из-за возможной интервенции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Ночью были замечены 40 пикапов.

Военные Нигера отправили подкрепление в столицу из-за возможной интервенции

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Нигер перебрасывает подкрепление в столицу Ниамей из-за возможной интервенцией со стороны других стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник.

Уточняется, что ночью были замечены 40 пикапов, которые доставили военных в город.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Африки, включая Нигерию, Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар, планируют направить 25 тысяч военных в Нигер.

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