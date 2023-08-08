Счастье возможно? Какое будущее ожидает певицу Натали после утраты мужа

Где звезде взять сил и научиться жить заново после потери любимого человека?

У певицы Натали, недавно потерявшей супруга Александра, существует реальный шанс найти в будущем новую любовь и создать крепкую семью. Об этом изданию «Страсти» заявила нумеролог Ирина Лидерман.

По мнению эксперта, сейчас артистка пребывает в своем 11-м воплощении, являясь обладательницей молодой души. Согласно матрице, составленной Лидерман, в 45 лет у звезды должен случится переход в новую жизнь.

Так называемый сверхзнак под числом 197, присущий знаменитости, говорит о том, что счастливая жизнь для Натали невозможна без наличия любимой работы. Вполне возможно, допускает специалист, что после 50 лет к знаменитости придет новая любовь, с которой получится создать новые семейные отношения.

Символом настоящего года для певицы является цифра пять, что говорит о переменах. В это время, объясняет нумеролог, у нее должны появиться новые помощники, к поиску которых необходимо относиться крайне внимательно, ведь среди них могут попасться обманщики.

Следующий год исполнительнице стоит провести в заботах о семье, уверена Лидерман. Ей также стоит избегать любовных треугольников, подчеркнула эксперт.

А в целом по жизни с Натали идет цифра шесть, которая символизирует легкость в следующей инкарнации, поскольку в нынешнем воплощении все кармические долги певицы закрыты, говорит Лидерман. Согласно нумерологии, таро аркан император свидетельствует о сильном характере звезды, который необходимо периодически обуздывать.

Ранее 5-tv.ru писал, продолжит ли певица Натали выступать после смерти мужа.