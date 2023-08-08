«Строгая диета»: как пушистых обитателей Эрмитажа побалуют во Всемирный день кошек

Сейчас в культурном учреждении живет почти 80 четвероногих.

Котов Эрмитажа обязательно поздравят со Всемирным днем кошек, который отмечается 8 августа. Об этом сообщила ветеринарный врач культурного учреждения и основатель Музея кошки Анна Кондратьева.

«Угощений специальных в эти дни мы не даем, у котов строгая диета. Но ведь для котов главное — доброе слово и внимание», — отметила она.

Животных будут больше гладить и чесать, а также постараются найти им новый дом. У этих четвероногих, хотя они и живут во дворце, все же нет хозяев, передает Газета.ру.

Кондратьева также отметила, что, помимо всеобщего праздника, в музее есть свои даты, посвященные ушастым. Среди них — день белых котов, бездомных, рыжих, черных, японских и даже мартовских.

Ранее 5-tv.ru писал, какие известные писатели питали особую любовь к кошкам.