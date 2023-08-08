Дорогая, не в этом году: что привело к резкому подорожанию шуб в России

Изделия из меха подорожали в России на 30% из-за валютных колебаний
Фото: Карпов Сергей / ТАСС
Ценителям натурального меха придется либо основательно раскошелиться, либо перейти на товары из искусственных материалов.
В подорожании шуб в России в среднем на 30% виноваты ослабевший рубль и рост издержек звероферм. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на данные экспертов.
Так, сотрудник компании — организатора пушных аукционов Павел Голота пояснил, что мех для производства шуб закупают на специальных торгах. Цены там едины как для иностранных покупателей, так и для внутренних, а за единицу расчета приняты доллар, евро или переводной рубль, то есть валюта.
«Из-за этого внутренние цены на сырье для меховых изделий подвержены влиянию курса рубля. За год национальная валюта стала слабее примерно на треть, в такой же пропорции повысились рублевые цены на сырье. Следом подорожали и готовые изделия», — отметил Голота.
Он добавил, что дополнительный рост цен на мех происходит из-за увеличения расходов звероферм на топливо, корма и технику.
Ранее 5-tv.ru писал, почему россияне отдают предпочтение подержанным автомобилям.
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