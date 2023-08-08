Тот самый голос с прищепкой на носу: умер журналист и звезда видеопроката Леонид Володарский

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Светлана Шевченко
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Умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский

Тот самый голос с прищепкой на носу: умер журналист и звезда видеопроката Леонид Володарский

Фото: Александр Саверкин / ИТАР-ТАСС

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Легендарному журналисту было 73 года.

Умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский. Об этом радиостанции сообщили родственники журналиста.

Последнее время Володарский долго болел. Легендарному журналисту было 73 года.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем», — подчеркнули в редакции.

К слову, многим россиянам Леонид Володарский больше всего запомнился, как «тот самый голос с прищепкой на носу». Также его между собой называли «Гнусавый переводчик» и «Переводчик-с-прищепкой». Именно он озвучивал западные фильмы в конце 80-х — начале 90-х, которые вся страна смотрела на видеокассетах, как дома, так и в видеосалонах.

Однако сам Володарский всю жизнь от этого открещивался, говоря, что он не оперный певец и его голос совершенно не имеет никакого отношения к его индивидуальности.

«Говорят, он стал частью истории? Ну и хорошо. А я живу сегодня», — заявлял Володарский.

О причине смерти пока не сообщается. Известно, что проститься с Леонидом Володарским близкие, коллеги и родственники смогут утром 11 августа в зале прощания ЦКБ № 1.

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