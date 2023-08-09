Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам за сельхозпродукцию РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Мера принята с целью упростить доступ дружественных стран на российский продовольственный рынок.

Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам за сельхозпродукцию РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает специальный порядок расчета по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции. Данные об этом появились на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом регулируется процесс продажи данной категории товаров из РФ за рубли при помощи специализированных счетов. Ожидается, что принятие подобных мер сделает проще доступ на продовольственный рынок России для стран-партнеров.

Полный список сельхозпродукции для экспорта по специальному механизму будет сформулирован через месяц. Соответствующее поручение со сроком исполнения в 30 дней Путин дал правительству РФ.

В конце июля глава государства отметил необходимость перевода финансовых расчетов между российской и африканской стороной на национальные валюты. В том числе, для этих целей может быть использован рубль, уточнил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Блинкен заявил, что США сделали все для разрешения вопросов по зерновой сделке.

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