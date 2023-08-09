Новые рекорды: Владимир Путин призвал развивать строительство в новых регионах

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Владимир Путин заявил о рекордном объеме ввода жилья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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За прошлый год строители уже возвели 103 миллиона квадратных метров, хотя только начали набирать темп.

Накануне Владимир Путин обсуждал рекорды — поставленные и предстоящие — с российскими строителями. И есть повод для впечатлений — за прошлый год возвели 103 миллиона квадратных метров, а это только набирали темп.

Строят дома — уже 400 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия, дороги — почти готова новая трасса на Казань, больницы, школы и театры. Какие планы по-настоящему удивили президента рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Этот формат президент испытал на прошлой неделе. За большим столом тогда собрали промышленников, в этот раз они даже выстроились в очередь. Было о чем поговорить, а тем более, за что похвалить строителей накануне их профессионального праздника.

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