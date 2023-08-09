Поехали! Российские космонавты готовятся выйти в открытый космос

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Российские космонавты установят на модуле «Наука» рабочее место

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

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Это будет шестой за экспедицию выход за борт МКС.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин сегодня, 9 августа, выйдут в открытый космос. Они установят на модуле «Наука» переносное рабочее место.

Это будет шестой за экспедицию выход за борт МКС. Ожидается, что работы займут почти семь часов. За это время российские специалисты перенесут конструкцию с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», а затем экипаж выполнит пробное перемещение в открытом космосе.

Кроме того, космонавты смонтируют дополнительные элементы микрометеоритной защиты, которая понадобится для будущих экспериментов. Управлять манипулятором изнутри станции будет третий наш космонавт Андрей Федяев.

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