Туристы из Польши пожаловались на «маленькую Россию» в Таиланде

Речь идет преимущественно об острове Пхукет.

Польских туристов не устраивает то, что в Таиланде очень много приезжих из нашей страны. По их словам, страна теперь напоминает «маленькую Россию», а столица Пхукет — Москву. Такое заключение приводит издание Wirtualna Polska.

Аналитики отмечают, что в этом году в Таиланде случился настоящий «бум» русских туристов. Для удобства наших соотечественников меню в ресторанах, надписи в аптеках пишут на кириллице. Польские отдыхающие тут же начали строчить жалобы в СМИ, якобы Таиланд превратился в маленькую Россию.

Поляки возмущены тем, что россияне «громкие и веселые». Одна из путешественниц даже пожаловалась на то, что многие тайцы принимают ее за россиянку и начинают диалог на русском языке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что все больше россиян предпочитают проводить летний отпуск в Таиланде.