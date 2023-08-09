Туристы из Польши пожаловались на «маленькую Россию» в Таиланде

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 47 0

Wirtualna Polska: польские туристы жалуются на количество россиян в Таиланде

Туристы из Польши пожаловались на «маленькую Россию» в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com / Carola Frentzen

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Речь идет преимущественно об острове Пхукет.

Польских туристов не устраивает то, что в Таиланде очень много приезжих из нашей страны. По их словам, страна теперь напоминает «маленькую Россию», а столица Пхукет — Москву. Такое заключение приводит издание Wirtualna Polska.

Аналитики отмечают, что в этом году в Таиланде случился настоящий «бум» русских туристов. Для удобства наших соотечественников меню в ресторанах, надписи в аптеках пишут на кириллице. Польские отдыхающие тут же начали строчить жалобы в СМИ, якобы Таиланд превратился в маленькую Россию.

Поляки возмущены тем, что россияне «громкие и веселые». Одна из путешественниц даже пожаловалась на то, что многие тайцы принимают ее за россиянку и начинают диалог на русском языке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что все больше россиян предпочитают проводить летний отпуск в Таиланде.

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