Киев, Вашингтон и Берлин заподозрили в предательстве Варшавы

«Союзники» Польши за ее спиной задумали свергнуть нынешнее польское руководство, которое мешает им на пути к собственным целям.

Вашингтон, Берлин и примкнувший к ним Киев хотят сменить нынешнее правое правительство в Варшаве. Об этом заявил профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский.

В статье на портале TVP политолог пишет о неких дипломатических инцидентах в отношениях Польши и Украины, вызвавших разочарование в Варшаве. Однако международный контекст этих событий имеет «западное измерение», отмечает Журавский.

Так, профессор уверен, что Германия намерена «свергнуть» правящую польскую партию «Право и справедливость», потому что якобы хочет возобновить нормальные отношения с Россией. Такую же цель, по мнению Журавского, преследует и Вашингтон, который якобы считает нынешнюю польскую администрацию помехой на пути к сотрудничеству США, Германии и Польши.

В свою очередь Украина стремится вступить в НАТО, что в основном зависит от США, а также в Евросоюз, где первую скрипку играет Германия, заключает политолог.

Таким образом, делает вывод Журавский, Германия, США и Украина ставят на свержение нынешнего правительства Польши на следующих выборах. А чтобы «утопить» на них правящую польскую партию, киевский режим сейчас идет на конфликт с Варшавой и пытается показать ее недоговороспособной и конфликтующей с соседями, заявляет политолог.

При этом он предупреждает украинское правительство, что такое поведение может негативно сказаться на двусторонних отношениях. По мнению Журавского, в результате собственных интриг Вашингтон и Киев рискуют потерять союзника в лице Варшавы, а в выигрыше от этого будут Берлин и Москва.

На днях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что дружеские отношения между Украиной и Польшей продлятся до окончания боевых действий. По его словам, сейчас Варшава — ближайший друг Киева, однако в дальнейшем между ними будут «конкурентные отношения».

В Польше мгновенно ответили на заявление Подоляка. Читатели польского издания wPolityce назвали его «политическим придурком», который показал свое истинное лицо, и обвинили в неблагодарности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Польши констатировал ухудшение отношений Киева и Варшавы из-за высказываний и поведения некоторых представителей украинских властей.