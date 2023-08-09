Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры.

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», — говорится в сообщении театра.

Причины смерти не называются. О месте и дате похорон пока тоже ничего неизвестно.

В Московском академическом театре сатиры Васильева сыграла более 40 ролей. Ее знают по главным ролям в постановках «Дженни Герхард», «Вишневый сад», «Без вины виноватые», «Ассамблея» и «Блажь».

Между тем всенародную известность артистке принес кинематограф. В кино она дебютировала еще студенткой в роли монтера в фильме Константина Юдина «Близнецы». Всего Васильева снялась в более чем 30 картинах. Кроме того, она исполняла роли в сериалах и озвучивала героев мультфильмов («Умка ищет друга», «Волшебник Изумрудного города»).

Вера Васильева была удостоена многих почетных наград, среди них — Сталинская премия, орден Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.

Известно, что она более 50 лет была замужем за заслуженным артистом РСФСР Владимиром Ушаковым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла звезда театра имени Вахтангова Юлия Борисова.