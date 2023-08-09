Один человек пострадал при падении неизвестного объекта под Белгородом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Он упал на территории частного домовладения, произошло возгорание.

Один человек пострадал при падении неизвестного объекта под Белгородом

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Один человек пострадал при падении неизвестного объекта в белгородском селе Колотиловка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что после падения объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения.

«Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего», — добавил чиновник.

Между тем пострадавшему мужчине оказали необходимую медицинскую помощь на месте. У него зафиксировали осколочные ранения стопы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник самолетного типа сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Белгороду.

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