В Белгороде сбили беспилотник на подлете к городу

Беспилотник самолетного типа сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.