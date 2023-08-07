В Белгороде сбили беспилотник на подлете к городу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

Подробности случившегося привел губернатор региона.

В Белгороде сбили беспилотник на подлете к городу

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Беспилотник самолетного типа сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.

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