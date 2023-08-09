Работа на дне: из Черного моря достали около 2,5 тысячи боеприпасов

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Около 2,5 тысячи боеприпасов времен ВОВ нашли на дне Черного моря

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Найденное вооружение было как советского, так и немецкого производства.

Почти 2,5 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы МЧС в Севастополе. Артиллерийские снаряды, мины и ручные гранаты как советского, так и немецкого производства обнаружили на дне Черного моря.

Водолазы подняли их на поверхность, погрузив в заполненные воздухом понтоны. Затем осторожно перевезли на полигон, где и подорвали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько сотен снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ростовской области. Несмотря на то, что боеприпасы пролежали в земле не одни десяток лет, они по-прежнему несут угрозу и могут взорваться в любой момент. Опасную находку перевезли на полигон и уничтожили.

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