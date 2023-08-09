«Моя мама»: Юрий Васильев о работе и дружбе с Верой Васильевой

Когда актер примкнул к труппе театра, появилась легенда, якобы он сын легендарной Васильевой.

Народный артист РФ Юрий Васильев признался, что скончавшаяся актриса Вера Васильева была его сценической мамой. О работе в Московском академическом театре сатиры и общении вне него он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Артист отметил, что вместе с Васильевой они проработали на одной сцене 47 лет. За время знакомства у них сложились удивительные теплые отношения.

«Она была моей сценической мамой. В фильмах и в спектаклях мне приходилось играть ее сына», — поделился он.

По словам мужчины, в одном из спектаклей народная артистка играла его тетю, однако Васильев несколько раз ошибался и все равно называл ее мамой. О родстве знаменитостей шутили и в труппе, вспоминает Юрий. Когда он со своей фамилией пришел в театр появилась легенда, что тот сын Веры Кузьминичны.

Васильев крайне опечален тем, что актриса не дожила до своего столетия. Она ушла вслед за близкой подругой — звездой театра имени Вахтангова Юлией Борисовой.

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом ранее сообщили в Московском академическом театре сатиры. На столичной сцене актриса исполнила более 40 ролей. Советский и российский зритель хорошо знают ее по игре в спектаклях «Дженни Герхард», «Вишневый сад», «Без вины виноватые», «Ассамблея», «Блажь», а также многих фильмах.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о последних месяцах жизни Юлии Борисовой.