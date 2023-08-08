«Провела в палате»: что известно о последних месяцах жизни Борисовой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 381 0

Кирилл Крокк: последние полгода Борисова провела в больнице под контролем врачей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Личный архив Кирилла Крока; 5-tv.ru

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Знаменитая актриса пережила мужа и сына. Неужели она встретила смерть в одиночестве?

Стало известно, что последние полгода звезда театра имени Вахтангова Юлия Борисова провела в одной из столичных больниц. Об этом 5-tv.ru сообщил директор театра Кирилл Крок.

«Последние полгода Юлия Константиновна провела в одной из больниц Москвы в отдельной палате с полным, 24 часа в сутки, контролем врачей, полным набором всех аппаратов», — прокомментировал он.

Культурный деятель отметил, что театр и семья до последнего надеялись продлить жизнь легендарной артистке, однако на 99-м году она прервалась.

«Человеческий организм не вечен. Вот сегодня от нас и она ушла», — добавил он с горечью.

Крок напомнил, что последний раз Борисова выходила на московскую сцену в июне 2019 года. Тогда она исполнила роль в постановке «Евгения Онегина». Лично же они не общались с начала прошлого года. Тогда он заглянул к актрисе домой, чтобы передать Орден «За заслуги перед Отечеством». Она уже была не в силах самостоятельно прийти на торжественную церемонию вручения госнаград в Кремль.

Борисовой доставались яркие и значимые роли. Ее визитными карточками стали принцесса Турандот, а также игра в спектакле «Идиот» Федора Достоевского, «Антонии и Клеопатре» Уильяма Шекспира, «Милом жнице» Джерома Килти, «Двое на качелях» Уильяма Гибсона и многих других.

Единственный ребенок артистки скончался в этом году. Любимого супруга она также пережила. Из родственников у нее остались две внучки и много правнуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Борисова попросила перед смертью.

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