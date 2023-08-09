Молодой человек написал книгу после общения с легендарной актрисой.

Актриса Вера Васильева, о смерти которой стало известно сегодня, несла в себе свет и обладала способностью вдохновлять. Такими впечатлениями от общения с народной артисткой СССР с 5-tv.ru поделился певец и писатель Илья Гуров.

Молодой человек познакомился со знаменитой актрисой в июне 2018 года на премьере моно-спектакля «Вера», поставленного по книге Васильевой «Золушка с Чистых прудов». Гуров рассказал артистке о своем творчестве и о том, что все в его окружении и семье — поклонники Васильевой, начиная с бабушек, которые бегали босиком в деревне на просмотр фильмов с ее участием.

Илья Гуров и Вера Васильева. Фото: Instagram* / ilyaguroff

«Вера Кузьминична сказала, что для нее честь и редкость, что такие молодые люди к ней подходят, говорят слова благодарности за творчество, за роли, за вдохновение. Она буквально со слезами на глазах слушала», — поделился Гуров.

Через год у молодого писателя вышла книга «Как кошка с собакой», один экземпляр которой с письмом благодарности он отправил Васильевой на адрес театра сатиры. И был буквально шокирован, когда через некоторое время актриса сама позвонила ему, чтобы поделиться впечатлениями от его произведения.

«Вы не поверите! Через месяц Вера Кузьминична позвонила мне, сказала, что ей очень понравились стихи, что она читает их сейчас своей внучке (дочь крестницы актрисы Дарьи Милославской — Прим. ред.), что сейчас редкость такие добрые книги про животных, про людей, про их взаимоотношения. Человек, который для меня был и остается легендарным, просто так звонит, уделяет время, дает оценку, вдохновение!.. Именно этот звонок послужил для меня стимулом к написанию второй части этой книги», — признался Гуров.

Автограф Васильевой на книге «Золушка с Чистых Прудов». Фото: Instagram* / ilyaguroff

Вторая и последняя встреча писателя с Васильевой произошла на творческом вечере режиссера Романа Виктюка. Тогда они снова долго разговаривали, обсуждая уже вторую часть книги Гурова. Актриса и ее крестница признались, что произведение молодого писателя стоит у них дома на самом видном месте.

«Я всех своих читателей, подписчиков, друзей отправляю на спектакль „Вера“, потому что это то самое творчество, которое вдохновляет, дает силы идти вперед, когда кажется, что нет света. Свет есть — он как раз в таких людях, как Вера Кузьминична, которые много сделали для нашего театра, творчества. Я бесконечно благодарен, что этот эпизод был в моей жизни. Он останется навсегда в памяти. Когда такие люди говорят, что ты все можешь, то ты обязательно это сделаешь, у тебя просто нет путей к отступлению», — заключил Гуров.

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры. Причины смерти не называются. О месте и дате похорон пока тоже ничего неизвестно.

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