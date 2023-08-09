Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях
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Российский лидер подписал соответствующий указ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Президент России Владимир Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях. Российский лидер подписал соответствующий указ.
Так, документ предусматривает возможность исполнения госгарантии, выданной в иностранной валюте, в рублях без согласия получателя средств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия применяет ограничительные меры.
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