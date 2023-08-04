Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия применяет ограничительные меры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце июля Путин продлил специальные экономические меры в ответ на санкции до конца 2025 года. Так, речь идет об ограничении ввоза и вывоза из страны отдельной продукции и сырья, за исключением товаров, перевозимых гражданами для личного пользования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Уточнялось, что запрет будет действовать до конца 2023 года.