Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 73 0

Мера коснется как физических, так и юридических лиц.

Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения РФ

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия применяет ограничительные меры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце июля Путин продлил специальные экономические меры в ответ на санкции до конца 2025 года. Так, речь идет об ограничении ввоза и вывоза из страны отдельной продукции и сырья, за исключением товаров, перевозимых гражданами для личного пользования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Уточнялось, что запрет будет действовать до конца 2023 года.

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