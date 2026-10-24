Захарова: Молдавия получит жесткий ответ за высылку российского дипломата

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 32 0

Официальный представитель МИД назвала действия Кишинева деструктивными.

Захарова прокомментировала высолку дипломата из Молдавии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Молдавии придется ответить перед Москвой за высылку российского дипломата из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны», — сообщила она.

По словам дипломата, молдавские власти решили изгнать сотрудника российского посольства после падения беспилотника неизвестного происхождения на территории страны. Однако нет никаких доказательств, что БПЛА имеет отношение к России.

Захарова назвала действия Кишинева деструктивным антироссийским курсом, который наносит ущерб именно жителям Молдавии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова с иронией прокомментировала планы Еврокомиссии ввести новые санкции против российской нефти в рамках 22-го пакета. Она сравнила действия европейских политиков с фразой «Мыши кололись, плакали и продолжали грызть кактус». Захарова отметила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности ввести новые ограничения, несмотря на энергетический кризис в Европе.

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