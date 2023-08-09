«С июня месяца»: в АКОРТ отреагировали на сообщения о повышении цен на чай и кофе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

АКОРТ: говорить о повсеместном повышении цен на чай и кофе преждевременно

«С июня месяца»: в АКОРТ отреагировали на сообщения о повышении цен на чай и кофе

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Некоторые поставщики действительно уведомили торговые точки об изменении стоимости на товар.

Сейчас рано говорить о повсеместном повышении цен на чай и кофе, однако единичные случаи были зафиксированы еще в начале лета. Об этом председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказ в беседе с ТАСС.

По его словам, некоторые поставщики направляли торговым сетям уведомления о повышении стоимости на данные категории товаров. Председатель АКОРТ отметил, что не все полученные сообщения еще были рассмотрены.

«Такие обращения поступают с июня месяца», — добавил Караваев.

По словам собеседника агентства, пока говорить о повсеместном росте цен на чай и кофе преждевременно. У компаний-участниц АКОРТ, подчеркнул Караев, не наблюдается дефицита данной категории продукции. Более того, часть таких товаров остается доступной и соответствует критерию «цена-качество».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минсельхозе прогнозируют снижение цен на мясо в августе–сентябре.

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