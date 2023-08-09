Число пострадавших в Сергиевом Посаде после взрыва увеличилось до 60 человек
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Под завалами в Сергиевом Посаде не найдены погибшие
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
В данный момент известно об одной погибшей.
Число пострадавших в Сергиевом Посаде после взрыва увеличилось до 60 человек. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале. В данный момент известно об одной погибшей, она скончалась в больнице. Трое остаются в реанимации.
Также восемь человек пропали без вести. Под завалами погибшие пока что не найдены, идет разбор.
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