За угрозы Байдену — расстрел: агенты ФБР ликвидировали мужчину из Юты

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Агенты ФБР застрелили в штате Юта мужчину после его угроз Байдену

За угрозы Байдену — расстрел: агенты ФБР ликвидировали мужчину из Юты

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

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Инцидент произошел в городе Прово.

Сотрудники ФБР застрелили мужчину, который угрожал в социальных сетях президенту США Джо Байдену. Об этом сообщили в Бюро федеральных расследований Америки. Мужчина из Юты неоднократно высказывал угрозы в адрес ряда политических деятелей, в том числе и в сторону окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

«Мужчина из Юты был застрелен во время рейда ФБР рано утром 9 августа. По словам двух официальных лиц, проинформированных по этому делу, рейд был связан с расследованием предполагаемых угроз в адрес президента Джо Байдена и других лиц», — сообщил информацию телеканал NBC.

7 августа Крейг Роберстон написал в социальных сетях, что слышал о том, что Джо Байден планирует приехать в Юту с визитом. Он сообщил, что достает свою снайперскую винтовку М24 и «ждет президента». В ФБР решили, что угроза серьезная и пришло время для рейда. При каких обстоятельствах они застрелили Робертсона — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что семья Байдена получала финансирование из РФ.

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