Умер Робби Робертсон — автор песен к фильмам «Волк с Уолл-стрит» и «Остров проклятых»
Умер канадский певец Робби Робертсон
Фото: www.globallookpress.com / Kristin Callahan
Певцу было 80 лет.
В Лос-Анджелесе умер певец, автор песен группы The Band и знаменитый гитарист Робби Робертсон в возрасте 80 лет. Об этом 9 августа сообщил журнал Variety.
Причиной смерти является продолжительная болезнь. Канадский исполнитель умер в окружении своих близких членов семьи.
Робертсон был знаменит тем, что писал песни для разных музыкальных групп — The Band, The Weight, The Night They Drove Old Dixie Down и многих других. Он неоднократно сотрудничал с известным режиссером Мартином Скорсезе и американским певцом Бобом Диланом. Он являлся автором саундтреков к фильмам «Остров проклятых» и «Волк с Уолл-стрит».
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