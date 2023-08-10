Умер Робби Робертсон — автор песен к фильмам «Волк с Уолл-стрит» и «Остров проклятых»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33 0

Умер канадский певец Робби Робертсон

Умер Робби Робертсон — автор песен к фильмам «Волк с Уолл-стрит» и «Остров проклятых»

Фото: www.globallookpress.com / Kristin Callahan

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Певцу было 80 лет.

В Лос-Анджелесе умер певец, автор песен группы The Band и знаменитый гитарист Робби Робертсон в возрасте 80 лет. Об этом 9 августа сообщил журнал Variety.

Причиной смерти является продолжительная болезнь. Канадский исполнитель умер в окружении своих близких членов семьи.

Робертсон был знаменит тем, что писал песни для разных музыкальных групп — The Band, The Weight, The Night They Drove Old Dixie Down и многих других. Он неоднократно сотрудничал с известным режиссером Мартином Скорсезе и американским певцом Бобом Диланом. Он являлся автором саундтреков к фильмам «Остров проклятых» и «Волк с Уолл-стрит».

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