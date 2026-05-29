Мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» получил Премию ИРИ

Фото, видео: Кадр из м/ф «Три кота. Зимние каникулы», реж. Дмитрий Высоцкий, 2024 г. ; 5-tv.ru

В Москве этим вечером вручали главную премию создателям социального интернет-контента. Среди победителей — проекты Национальной Медиа Группы (НМГ).

В категории сериалов до 30 минут приз получила комедия «Между нами химия». В номинации «Анимационный контент» наградой отмечен мультфильм «Три кота. Зимние каникулы». А сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» победил в специальной номинации «Герои нашего времени».

«Национальная Медиа Группа была действительно первым, кто стал прокладывать дорогу социально значимому контенту, тем, кто поднял темы социально значимого контента в креативе, в искусстве. И на самом деле мы очень рады, что вся индустрия пошла за нами. И, во-вторых, то, что, конечно, очень важно, то, что мы задали вот этот тренд, эту моду в хорошем смысле, делать помогающие проекты вместе с сериалами, кино», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Всего премия Института развития интернета (ИРИ) была вручена 22 лауреатам.

Мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» получил Премию ИРИ
